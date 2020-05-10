Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который вступил в конфликт с кондуктором автобуса и ранил ножом заступившегося за женщину пассажира. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Конфликт между кондуктором и пассажиром произошел вечером 9 мая. Около 20:55 мск в дежурную часть ГУ МВД России через 112 поступило сообщение о том, что у дома 82 по проспекту Просвещения в автобусе человека ранили ножом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 37-летнего безработного мужчину. Выяснилось, что он зашел в автобус и отказался оплачивать проезд, из-за чего между ним и 36-летней женщиной-кондуктором начался конфликт.

Уладить спор решил другой пассажир — 34-летний мужчина. Это не понравилось скандалисту и тот ударил защитника кондуктора складным ножом в область шеи, после чего сразу же был задержан другими пассажирами.

«Пострадавший в удовлетворительном состоянии, госпитализирован в городскую больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении Главка.

Злоумышленник находится под стражей.