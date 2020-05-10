Соледар, ДНР, 10 мая 2020, 10:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 220 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 36 мин калибра 120 мм, 36 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела повреждения получил дом в посёлке шахты имени Гагарина. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о конце гражданской войны на Украине оповестят четыре колокола, один из которых он планирует установить в Донецке.
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