Соледар, ДНР, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 220 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 36 мин калибра 120 мм, 36 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Спартак, Весёлое, Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Старомихайловка, Петровское, Белая Каменка, Безыменное, Сосновское, Дзержинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела повреждения получил дом в посёлке шахты имени Гагарина. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о конце гражданской войны на Украине оповестят четыре колокола, один из которых он планирует установить в Донецке.

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