Москва, , 09:31 — REGNUM Один пациент погиб в результате пожара, который произошел в московской больнице №50, расположенной на севере российской столицы. Об этом 10 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Как пишет столичный мэр, на первом этаже одного из корпусов московской больницы №50 произошел пожар, позднее оперативно потушенный сотрудниками противопожарных служб.

Кроме этого, уточняется, что проведена эвакуация всех пациентов из здания, которые будут переведены в другие больницы.

«К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб», — написал в своем сообщении Собянин и выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

При этом, известно, что возгорание произошло в больничном корпусе №6, в котором лечили больных COVID-2019.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 мая стало известно, что шесть человек погибли во время пожара в здании в Башкирии.