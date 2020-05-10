Херсон, Украина, , 09:30 — REGNUM Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) задержали двух подозреваемых в поджоге здания еврейской общины в Херсоне, сообщила 9 мая пресс-служба СБУ.

«Ими оказались двое молодчиков, которые поддерживают нацистскую идеологию. Таким способом оно вместе с сообщниками решили «отметить» годовщину лидера нацизма», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подозреваемые готовили новые провокации, которые планировали осуществить 9 мая.

Напомним, инцидент произошёл 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера. Здание попытались поджечь при помощи бутылки с зажигательной смесью, однако вещество не разгорелось и пожара удалось избежать.

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