Уфа, , 09:28 — REGNUM Водитель покончил жизнь самоубийством после смертельной аварии в Башкирии. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-служба ведомства, дорожное происшествие произошло утром 9 мая на автотрассе Благовещенск — Павловка — Эманино.

По предварительной информации, автомобиль УАЗ, за рулем которого находился мужчина 37 лет, проживающий в Нуримановском районе, съехал в кювет и опрокинулся на 15 км этой автотрассы. В результате дорожного происшествия 60-летний отец водителя, который находился в салоне автомобиля, скончался от полученных травм. А водитель после аварии отошел от места дорожного происшествия и свел счеты с жизнью.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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