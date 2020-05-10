Кишинёв, , 09:26 — REGNUM В Страшенском районе в Молдавии 9 мая в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 24-летний мужчина и трехлетний ребенок. Об этом сообщает 9 мая Tv8.md.

Предварительной причиной ДТП стала потеря управления водителем автомобиля Mercedes, в результате чего он врезался в автомобиль марки Nissan. Погиб 24-летний водитель автомобиля Nissan и трехлетний ребенок, находившийся с ним в машине.

Мать погибшего ребенка, также находившаяся в салоне автомобиля Nissan, пострадала, ее доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии в результате падения автомобиля в реку погибли два мужчины.