Малабо, , 09:00 — REGNUM С борта судна, шедшего под флагом Коморских островов у берегов экваториальной Гвинеи, похитили двух членов экипажа, сообщил 9 мая специализированный ресурс Dryad Global.

«Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Предположительно преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа — предположительно россиянин и украинец», — сказано в сообщении.

Остальные члены экипажа находятся в безопасности, добавили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 4 мая в Гвинейском заливе пираты похитили в общей сложности 16 моряков. Всего в данном районе совершается до 90% всех пиратских атак на планете.

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