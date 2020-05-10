Малабо, 10 мая 2020, 09:00 — REGNUM С борта судна, шедшего под флагом Коморских островов у берегов экваториальной Гвинеи, похитили двух членов экипажа, сообщил 9 мая специализированный ресурс Dryad Global.
Остальные члены экипажа находятся в безопасности, добавили в издании.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 4 мая в Гвинейском заливе пираты похитили в общей сложности 16 моряков. Всего в данном районе совершается до 90% всех пиратских атак на планете.
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