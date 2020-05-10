Уфа, , 08:44 — REGNUM Два человека погибли после падения автомобиля в реку в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло 8 мая в Туймазинском районе. Мужчина, находящийся за рулем легковой автомашины Lada Priora, не справился с управлением и в селе Райманово его автомобиль упал в реку.

Сообщается, что в этой аварии погибли водитель автомобиля и мужчина, который находился в салоне автомашины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в деревне в реку упал автомобиль