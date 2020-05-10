Уфа, 10 мая 2020, 08:36 — REGNUM Мужчина успел выбраться из автомашины, упавшей в реку в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По сообщению пресс-службы ведомства, в Иглинском районе 9 мая легковая автомашина упала в реку Тауш в деревне Грибовка.
К счастью водитель этого автотранспортного средства вовремя успел покинуть салон автомобиля.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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