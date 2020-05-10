Барнаул, , 08:31 — REGNUM В Алтайском крае продолжает увеличиваться число подтверджённых положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Как сообщает оперативный штаб региона, на утро 10 мая в крае выявлены 20 новых носителей SARS-CoV-2. Их общее число составляет уже 641 человек, 67 из которых — дети.

Из стационаров выписаны — 176 человек, за прошедшие сутки — 11.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Алтайском крае вводится обаятельный масочный режим.

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