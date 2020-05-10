Уфа, , 08:29 — REGNUM Туриста, лодка которого перевернулась на реке, спасли в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, несмотря на то, что на территории Башкирии запретили сплавляться по рекам и ходить в походы, люди продолжают выезжать на природу. Поэтому на это время спасатели республики установили три поста, чтобы была возможность помочь туристам в случае необходимости.

Именно в ходе такого профилактического выезда в Белорецкий район они спасли на реке Инзер одного жителя Межгорья, лодка которого перевернулась, когда он сплавлялся по реке. Спасатели вынесли туриста из реки и вытащили на берег его лодку.

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