Якутск, , 08:22 — REGNUM За минувшие сутки 26 человек побороли COVID-19 в Якутии. Об этом информирует пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что за сутки в Якутске из стационаров медучреждений выписаны 15 человек, семь — в Сунтарах, два — в Нерюнгри и по одному пациенту в Ленске и Алдане.

Как сообщало 9 мая ИА REGNUM, в Якутии выявлено 477 заразившихся коронавирусом, при этом 81 пациент выздоровел и четыре человека умерло.

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