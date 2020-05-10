Вашингтон, , 08:14 — REGNUM На орбите произошёл взрыв топливного бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.

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По данным эскадрильи, отслеживающей искусственные объектов на околоземной орбите, взрыв произошёл восьмого мая в интервале времени между 4:02 и 5:51 (07:02 — 08:51 (мск)).

«Отслеживаем 65 осколков блока. Какие-либо признаки столкновения отсутствуют», — говорится в сообщении.

Добавим, что этот топливный бак был использован для доставки в космос обсерватории «Спектор-Р» в июле 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2019 года американские военные зафиксировали на орбите взрыв третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4. Ступень ракеты взорвалась сама по себе — не из-за столкновения с каким-либо другим объектом. Служба контроля обнаружила семь обломков.

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