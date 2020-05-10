Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:00 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет гражданин за незаконное лишении ребёнка свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что вечером 24 января 2020 года в селе Красноселькуп пьяный мужчина, управляя автомобилем, заметил на улице 10-летнего мальчика и предложил якобы подвезти ребёнка до дома. Школьник отказал от предложения. Тогда гражданин вышел из автомобиля, схватил мальчика и засунул в багажник машины. Крики ребёнка о помощи услышали двое прохожих, которые вызволили его и не дали скрыться злоумышленнику с места преступления.

В ходе следствия гражданин признал свою вину и раскаялся. Он обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Уголовное дело направлено в суд.