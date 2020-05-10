Иркутск, , 07:56 — REGNUM По состоянию на утро, 10 мая, в Забайкальском крае нет ни одного лесного очага возгорания. Об этом сообщает официальный сайт региона.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, накануне в Казачинско-Ленском районе Приангарья было ликвидировано одно вновь зарегистрированное возгорание площадью три гектара, не покрытых лесом. По оценке специалистов, его причиной стало нарушение местным населением правил противопожарной безопасности. В тушении было задействовано девять работников лесной охраны и пять единиц наземной техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские спасатели сообщили о том, что жители области в связи с праздниками и вынужденными карантинными мероприятиями стали чаще погибать при пожарах. Только за 4 мая в регионе произошло 23 техногенных возгорания.

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