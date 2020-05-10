Владивосток, , 07:57 — REGNUM В Приморье на автотрассе Владивосток — Артём в ДТП погиб несовершеннолетний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого МВД.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД и оперативники отдела полиции установили, что 30-летний водитель автомашины «Субару Аутбек», двигаясь со стороны города Владивостока в Артем, совершил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть дороги недалеко от регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора для пешеходов.

Мальчик получил травмы различной степени тяжести и уже в больнице скончался.

У водителя алкоголя в крови не установлено.

«По факту ДТП проводится проверка. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда исследований и экспертиз», — пояснили в МВД

Как сообщало ИА REGNUM, три человека стали жертвами смертельного ДТП и двое получили травмы в результате столкновения автомобилей на трассе в Иркутской области.