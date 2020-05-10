Белград, 10 мая 2020, 07:22 — REGNUM Военные специалисты России осуществили дезинфекцию четырёх объектов в Сербии. Об этом информирует министерство обороны РФ.
Также сообщается, что обработанные здания располагались в городах Белград и Врнячка-Баня. Военные дезинфицировали помещения в геронтологическом пансионате Белграда.
Как сообщало 7 мая ИА REGNUM, дезинфицировали психиатрический центр, находящийся в сербском городе Ковин.
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