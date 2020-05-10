Чита, , 07:22 — REGNUM Бороться с лесными пожарами Забайкалью приходится в условиях штормового ветра, порывы которого сегодня, 10 мая, согласно штормовому предупреждению, могут достигать 30 метров.

По данным официального сайта региона, всего на территории региона действует сейчас 19 очагов, из них 13 — действующих на площади 4 658 гектаров, шесть пожаров локализовано. В тушении принимает участие 676 человек и 79 единиц техники.

Напомним, 9 мая, в РФ действовало 49 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 763 га, по которым проводились работы по активному тушению. Большая часть возгораний (15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 174 га), находилась на территории Забайкалья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение