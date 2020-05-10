Нью-Дели, , 07:19 — REGNUM Пятеро мигрантов погибли в результате опрокидывания грузовика в Индии, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в ночь на 10 мая грузовик перевернулся в штате Мадхья-Прадеш. В результате ДТП погибли пятеро человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей к настоящему времени не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Индии товарный поезд переехал людей, спавших на железнодорожных путях. В результате столкновения погибли 16 человек. Отмечалось, что погибшие были рабочими-мигрантами.

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