Чита, , 07:18 — REGNUM Забайкальские спасатели со ссылкой на синоптиков обнародовали штормовое предупреждение. В течение суток 11 мая в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами 25−30 м/с. Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Пожар в Забайкалье Правительство Забайкальского края

«Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — сказано в официальном сообщении.

Гражданам категорически запрещено использование открытого огня, разведение костров на приусадебных участках, в лесной и степной зоне.

Напомним, ранее забайкальские власти заявили, что несмотря на сложную пожароопасную ситуацию, стихия не привела к гибели людей и не повредила их жилища.

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