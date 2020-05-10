Москва, , 06:37 — REGNUM Температура воздуха в столице страны ожидается в диапазоне от +16°C до +18°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ.

По данным метеорологов, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Вероятно, по области выпадение осадков в виде кратковременного дождя.

Атмосферное давление повысится до 741 мм рт. ст. Направление ветра северо-западное, скорость ветра до 5−10 м/с с порывами до 11−16 м/с. Относительная влажность 58%.

Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, в столице к середине будущей недели ожидается похолодание и сильный ветер до 20 м/с.

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