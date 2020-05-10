Нур-Султан, , 06:06 — REGNUM Сейсмособытие магнитудой 4,6 возникло в Казахстане. Об этом информирует на своем сайте Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 271 км к северо-западу от китайского города Карамай. Ученые сообщают, что интенсивность колебаний земной поверхности в эпицентре составила 5,8 балла по шкале MSK-64.

Как сообщало 11 марта ИА REGNUM, сейсмособытия магнитудой 4,5 возникло в 290 км на восток от Алма-Аты.

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