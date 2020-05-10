Якутск, , 06:24 — REGNUM В Якутии село Кытыл-Дюра из-за высокого уровня воды на реке Лене в Хангаласском районе республики находится под угрозой затопления.

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На утро 10 мая жилой сектор пока не подтоплен, но два дома находятся под угрозой. Обстановка неблагополучная.

«Если уровень воды будет продолжать подниматься — под угрозой затопления будут и жилые дома, и производственные объекты», — сообщила «Якутия 24» глава села Вероника Лотова.

Как сообщало ИА REGNUM, министр МЧС РФ Евгений Зиничев провёл в Якутии выездное координационное совещание по вопросам готовности республики к весеннему половодью.