Владивосток, 10 мая 2020, 05:51 — REGNUM В Приморье количество зараженных коронавирусом возросло до 856. Об этом информирует краевое правительство.
В общей сложности с начала эпидемии заражение подтвердилось у 856 жителей края.
Также сообщается, что в Приморье погибли 10 инфицированных с подтвердившимся тестом на коронавирус.
Как сообщало 9 мая ИА REGNUM, в регионе зафиксировано 808 заразившихся вирусом SARS-CoV-2. При этом, по данным на 8 мая, в крае поправились 150 пациентов, десять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.
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