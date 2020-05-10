Владивосток, , 05:51 — REGNUM В Приморье количество зараженных коронавирусом возросло до 856. Об этом информирует краевое правительство.

«В субботу, 9 мая, на территории региона зарегистрировано ещё 48 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

В общей сложности с начала эпидемии заражение подтвердилось у 856 жителей края.

Также сообщается, что в Приморье погибли 10 инфицированных с подтвердившимся тестом на коронавирус.

Как сообщало 9 мая ИА REGNUM, в регионе зафиксировано 808 заразившихся вирусом SARS-CoV-2. При этом, по данным на 8 мая, в крае поправились 150 пациентов, десять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.

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