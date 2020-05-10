Магадан, Магаданская область, 10 мая 2020, 05:39 — REGNUM В Магаданской области, днём 8 мая в районе мыса Речного (Тауйская губа) была обнаружена в море перевёрнутая лодка.
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Известно, что в лодке было двое рыбаков. Поиски пропавших продолжаются уже два дня, сообщает MagadanMedia.
В спасательной операции участвуют местные полицейские и МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, житель Сахалина вместе с тремя друзьями вышел на рыбалку на реке Пугачёвке на резиновой моторной лодке. Когда они двигались вверх по реке, лодка перевернулась. Трое рыбаков спаслись, один пропал.