Оттава, , 04:10 — REGNUM В Канаде количество зараженных коронавирусной инфекцией возросло до 67 702. Об этом информирует министерство здравоохранения Канады.

За прошедшие сутки в Канаде зафиксировано более 1,2 тыс. новых случаев заражений вирусом.

Сообщается, что около 4,7 тыс. заболевших с положительным тестом на коронавирус в стране погибли, при этом 31,2 тыс. пациентов выздоровели.

Как сообщало 9 мая ИА REGNUM, выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде увеличилось до 66 434 человека.

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