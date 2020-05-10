Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 03:55 — REGNUM Автомобиль ВАЗ врезался в лося на трассе Кисельня — Плеханово — Хвалово в Волховском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля, еще три человека получили травмы средние и тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области автомобиль сбил 10-летнего мальчика, водитель скрылся с места происшествия. Ребенок был госпитализирован, виновника ДТП разыскивает полиция.
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