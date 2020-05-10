Москва, 10 мая 2020, 03:00 — REGNUM В столице в середине будущей недели прогнозируется резкое похолодание и сильный ветер до 20 м/с. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
По его словам, 13 мая, в Москве прогнозируется резкое понижение температуры на 15 °C до +7 — +12 °С и сильный штормовой ветер.
Уточняется, что самая холодная ночь будет 15 мая. По Москве, ожидается плюс +2°С — +4 °С, по области — от 0 °C до +5 °С, вероятны заморозки на западе и севере Подмосковья.