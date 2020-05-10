Москва, , 02:44 — REGNUM Номер круглосуточной горячей линии для родственников пациентов московской городской клинической больницы №50, в которой произошел пожар, размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.

По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какое медучреждение были переведены больные после эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара на первом этаже лечебного корпуса ГКБ №50 на улице Вучетича в Москве была начата прокурорская проверка.

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