Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией в мире возросло до 4 018 342 человека. Об этом информирует монитор Университета Джонса Хопкинса.

Сообщается, что более 1,3 млн заразившихся зафиксировано в США.

Свыше 200 тыс. человек с положительным тестом на коронавирус выявлено в Испании, Италии и Великобритании.

По данным исследователей, от COVID-19 в мире погибло более 278 тыс. человек.

Как сообщало 8 мая ИА REGNUM, количество скончавшихся от COVID-19 во всём мире возросло до 259 474 человека.

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