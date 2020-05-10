Москва, , 02:00 — REGNUM Причиной пожара в московской городской клинической больнице №50 стал неисправный аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, что пожар вспыхнул в реанимационном отделении ГКБ №50 имени С. И. Спасокукоцкого, которая расположена на севере столицы.

В результате пожара погиб один человек, трое пострадали. Известно, что в этой больнице содержатся пациенты с коронавирусной инфекцией.

По данным из экстренных служб, очагом возгорания является аппарат ИВЛ. Возгорание произошло из-за его неисправности. Сейчас выясняется, что это была за неисправность.