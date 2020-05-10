Вашингтон, 10 мая 2020, 01:13 — REGNUM Российский разгонный блок «Фрегат-СБ» взорвался в околоземном космическом пространстве. Об инциденте 9 мая сообщила в Twitter 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Взрыв произошел 8 мая в интервале времени 07:02 — 08:51 (мск). Сотрудники 18-й эскадрильи отследили 65 осколков блока. Согласно сообщению ведомства, признаки столкновения отсутствуют.
Напомним, отработанные разгонные блоки ракет-носителей сбрасываются в космосе, где могут находиться на околоземной орбите десятилетиями. Нередко эти объекты взрываются в результате столкновения с другим космическим мусором.