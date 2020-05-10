Москва, , 01:10 — REGNUM Прокуратура Москвы приступила к проверке в городской клинической больнице № 50 в связи с произошедшим там пожаром, сообщили 9 мая в Instagram пресс-службы ведомства.

«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшим в одной из столичных больниц», — говорится в сообщении.

Прокуроры дадут оценку действиям ответственных лиц, в том числе соблюдению ими требований законодательства о пожарной безопасности. Вопрос о принятии мер реагирования в прокуратуре намерены решить по результатам проверки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар произошёл в одном из корпусов ГКБ № 50 на севере Москвы, в котором лечат пациентов, больных COVID-19. Во время происшествия погибла одна пациентка, другие были эвакуированы.

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