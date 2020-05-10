Аддис-Абеба, , 00:06 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли, ещё пятеро числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в центральной части Эфиопии. Об этом 9 мая сообщает радиостанция Fana.

С начала сезона дождей в Центральной и Восточной Африке наблюдаются сильные осадки. В Эфиопии идут интенсивные дожди, таких в стране не наблюдали уже несколько лет. В зоне риска, по данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Эфиопии, оказались около 19 тысяч человек.

Из-за непрекращающихся ливней с каждым днём увеличивается риск затопления обширных площадей. В одном из районов в результате оползней были разрушены шесть домов. 12 человек погибли за последние сутки, а ещё пять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате наводнений и оползней в Эфиопии.

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