Малабо, , 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе. Об этом 9 мая сообщает портал Dryad Global, специализацией которого являются вопросы безопасности на море.

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. Остальные члены экипажа не пострадали.

Также сообщается о нападении неизвестных лиц на научно-исследовательское судно DJIBLOHO, стоявшее на рейде у порта Луба (Экваториальная Гвинея). По данным портала Dryad Global, в результате нападения пиратов могли быть похищены двое граждан РФ, входившие в состав экипажа судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении как минимум 16 моряков пиратами в Гвинейском заливе у берегов Габона и Нигера.

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