Екатеринбург, , 23:47 — REGNUM В Свердловской области в результате взрыва газа в гараже в городе Асбест пострадал мужчина. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В 20:37 по местному времени (18:37 по московскому времени) в МЧС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одном из гаражей гаражного кооператива в городе Асбест. Кооператив расположен на улице Промышленной.

В результате хлопка пострадал мужчина. С ожогами он был госпитализирован.

В результате хлопка произошло возгорание вещей в гараже. Пламя распространилось на соседние гаражи — всего пострадали пять гаражей. В течение 40 минут открытое горение было ликвидировано.