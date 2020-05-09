Манила, , 23:39 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано сейсмологами в западной части Филиппин. Об этом 9 мая сообщает геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:18 по всемирному координированному времени (22:18 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 87 км в акватории Южно-Китайского моря.

Эпицентр подземных толчков находился в 12 км на запад от населённого пункта Насугбу в регионе Калабарсон. Население города составляет около 63 тыс. человек.

Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в южнокорейском уезде Хэнам магнитудой 2,2.

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