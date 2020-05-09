Ижевск, , 23:26 — REGNUM На место возгорания сухой травы на территории бывшего арсенала в Пугачево прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Он отметил, что сейчас причины возгорания определить сложно, над этим работают специалисты. Однако есть гипотеза, что пожар возник из-за поджигателей.

В настоящее время площадь пожара составляет около 4 га. Пока зафиксирован один очаг, но сухая и ветреная погода могут усугубить ситуацию. Сейчас ветер направлен в противоположную сторону от места скопления снарядов.

«Ситуация повышенной готовности объявлена сейчас, но в случае негативного развития событий документально мы готовы объявить ЧС и эвакуировать жителей. В зоне риска сейчас около 1400 человек», — отметил Бречалов.

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Для жителей подготовлены пункты временного размещения, транспорт для эвакуации. Сверка ситуации проводится раз в 30 минут. Кроме того, в районе есть контактные лица, которые обязаны соблюдать карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, для них действует отдельный протокол.

Напомним, о возгорании травы в Пугачево сообщил на своей странице в социальной сети глава Малопургинского района Сергей Юрин.

«Просьба сохранять спокойствие, на технической территории бывшего арсенала происходит горение сухой травы. Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет», — написал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2018 года на территории бывшей военной части 86 696 в Пугачево вспыхнул пожар, сопровождающийся взрывами. Площадь пожара превысила 270 га. Людей из опасной зоны эвакуировали. Полностью ликвидировать все очаги задымления удалось только к утру 22 мая. По оценке специалистов инженерных войск Министерства обороны и саперов Росгвардии, на территории бывшего арсенала к концу июня оставалось около 2 млн взрывоопасных предметов. Для проведения работ по очистке территории прибыли инженерные войска, также работы проводил НПФ «Специальные технологии». 17 июля работы по утилизации взрывоопасных предметов были приостановлены на неопределенный срок.

За осенне-зимний период из-за детонации снарядов два человека, которые собирали лом на территории арсенала, пострадали.

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В мае 2019 года территорию арсенала начали усиленно охранять первые наряды сотрудников Росгвардии. Тогда Юрин говорил, что работы по утилизации снарядов на территории полигона завершатся в ноябре 2019 года. Планировалось, что в 2020 году работы продолжатся.