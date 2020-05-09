Москва, , 22:36 — REGNUM При пожаре в городской больнице № 50 Москвы погибла пациента. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса в столице.

«Возгорание произошло в одном из помещений ГКБ им. Спасокукоцкого, в 6-этажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов — 295 человек, пожар полностью ликвидирован», — заявила вице-мэр города.

По её словам, во время происшествия погибла одна из пациентов. Других пострадавших от пожара нет. На данный момент все пациенты размещены в других корпусах больницы или переводятся в другие медицинские учреждения.

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