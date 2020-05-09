Москва, , 22:26 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что пожар в городской клинической больнице №50 на севере столицы, который унес жизнь одного человека, будет тщательно расследован. Об этом Собянин написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 9 мая.

Напомним, что возгорание произошло в реанимационном отделении городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого (ГКБ №50) на севере столицы. По предварительным данным загорелся баллон с кислородом.

Дело в том, что в этой больнице содержатся пациенты с COVID-19. При тяжелом протекании болезни пациентам необходима поддерживающая терапия искусственной вентиляции легких, для которой нужен кислород.

Пожар был оперативно потушен, однако погиб один пациент. Собянин выразил соболезнования его родным и близким. Также мэр пообещал, что причина пожара будет тщательно расследована.

«Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы», — добавил Собянин.

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