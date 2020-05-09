Москва, , 22:01 — REGNUM При пожаре в городской больнице №50 на севере Москвы погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Напомним, что информация о пожаре в больнице №50 на улице Вучетича поступила в 20:30 по московскому времени. Возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса. Из здания были эвакуированы более 200 человек.

Уточняется, что пожар произошел в реанимационном отделении. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность медоборудования.

В результате пожара погиб один человек.

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