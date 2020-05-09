Москва, , 22:24 — REGNUM Пожар в городской больнице № 50 на севере Москвы потушен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном аккаунте в сети Twitter.

Мэр столицы отметил, что все пациенты учреждения были эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. Также он подтвердил, что в ходе пожара погиб один человек.

В официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса в столице также отмечено, что Собянин пообещал тщательно расследовать причины случившегося.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в реанимации.

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