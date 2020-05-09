Москва, , 21:26 — REGNUM На севере Москвы горит городская больница № 50. В медицинском учреждении лечили пациентов с подтверждённым тестом на коронавирус, сообщает Lenta.ru.

По имеющейся информации, возгорание произошло на первом этаже здания. Площадь пожара на данный момент уточняются. На месте уже работают пожарные наряды.

Также сообщается об одном погибшем и троих пострадавших. На данный момент проводится эвакуация людей из больницы.

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