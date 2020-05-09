Прага, , 19:53 — REGNUM Постамент, на котором ранее находился памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, осквернили неизвестные вандалы в чешском городе Праге. Об этом 9 мая сообщили журналистам представители полиции города.

По данным полиции, инцидент произошёл утром 9 мая. Около 09:30 (10:30 мск) в отделение полиции поступил звонок от мужчины, который пришёл возложить цветы к постаменту памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

По словам мужчины, он обнаружил на постаменте двухметровый макет сантехнического изделия, изготовленный из пенопласта. Приехавший на место происшествия наряд полиции рядом с постаментом уже никого не обнаружил, а сантехника из пенопласта уже была снята и стояла рядом с постаментом.

В настоящее время полиция начала расследование инцидента и розыск неизвестных вандалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению эксперта, памятник советскому маршалу Коневу следует перевезти и установить в России, а лицам, ответственным за его демонтаж в Праге, нужно навсегда закрыть въезд в нашу страну.

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