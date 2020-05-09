Вильнюс, , 19:02 — REGNUM Два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в Литве. Об этом 9 мая сообщила журналистам представитель Вильнюсского уездного комиссариата полиции Юлия Самороковская.

По данным Самороковской, авиакатастрофа произошла около 14:27 по местному времени в Вильнюсском районе возле деревни Пакене. На место происшествия немедленно выехали спасатели, медики и сотрудники полиции.

Прибыв на место происшествия, медики констатировали смерть двоих пилотов, находившихся на борту Ан-2. По данным полиции, самолёт принадлежал аэроклубу им. Дарюса и Гиренаса.

По предварительным данным, погибшие пилоты не были новичками. Причины и обстоятельства крушения самолёта устанавливаются.

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