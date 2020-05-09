Одесса, Украина, , 17:28 — REGNUM Несколько административных протоколов было составлено за использование георгиевской ленты сотрудниками правоохранительных органов на жителей города Одессы на Украине. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Один из протоколов об административной ответственности был составлен в отношении жительницы Приморского района Одессы, вывесившей георгиевскую ленту у себя на балконе. Ещё один протокол об административном правонарушении был составлен на Аллее Славы в отношении 29-летнего мужчины, у которого георгиевскую ленту заметили на одежде.

Протоколы были составлены по части 1 статьи 173−3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозят штрафы в размере от 850 до 2550 гривен (от 2300 до 7024 рублей) за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо ее изображение.

Напомним, закон о запрете использования георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году и стал продолжением курса, направленного на декоммунизацию страны, который был актуализирован после государственного переворота в Киеве, произошедшего в 2014 году. За ношение георгиевской ленты нарушителю грозит штраф в размере до 5100 гривен (около 14 тыс. рублей) или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине на рассмотрение парламента было внесено предложение признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты в стране.

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