Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в убийстве адвоката по уголовным делам Константина Янышева. Постановление вынес Орджоникидзевский районный суд.

Как уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда информационному порталу Е1, обвиняемый отправлен под арест в следственный изолятор до 8 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в убийстве адвоката задержан по горячим следам 8 мая. По предварительным данным преступление произошло на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

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