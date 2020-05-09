Москва, , 16:48 — REGNUM Сообщение о минировании около десяти больниц получили от неизвестных сотрудники правоохранительных органов в Москве. Об этом 9 мая сообщил журналистам представитель экстренных служб.

Сообщение о минировании было получено как минимум десятью больницами в Москве. Среди них и Городская клиническая больница в поселке Коммунарка, где проходят лечение пациенты с выявленным заражением коронавирусом. По предварительным данным, анонимные сообщения о минировании приходили на электронную почту медучреждений.

В настоящее время проходит проверка лечебных учреждений сотрудниками экстренных служб. Эвакуация персонала больниц и пациентов не проводилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» двух торговых центров в Минске, а также двух железнодорожных вокзалов, расположенных в столице Белоруссии и Витебске.

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