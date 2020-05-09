Минск, , 15:44 — REGNUM 9 мая в 12:10 сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии поступило сообщение о «минировании» двух торговых центров в Минске, а также двух железнодорожных вокзалов, расположенных в столице Белоруссии и Витебске, сообщили 9 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.

Сообщалось о «минировании» торгово-развлекательного центра «Галилео» и торгового центра «Столица» в Минске, а также двух железнодорожных вокзалов — в столице Белоруссии и городе Витебске.

Прибившие на места «минирования» саперно-пиротехнические группы провели обследование, опасных предметов выявлено не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице России неизвестные «заминировали» четыре медицинских учреждения.