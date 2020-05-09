Алабама, США, , 15:19 — REGNUM Женщине, которая была задержана полицейским вне службы в супермаркете в штате Алабама, предъявлены многочисленные обвинения. Об этом сообщает СNN со ссылкой на полицию.

По данным сотрудников полиции, инцидент мог быть вызван ее отказом носить маску. Видео с места происшествия были опубликованы в соцсети Facebook и набрали порядка 150 000 просмотров, съемка велась с трех телефонов.

На записях видно, как женщина спорит с офицером, который после короткого спора схватил ее и бросил на пол. По данным полиции, сотрудники магазина попросили женщину надеть маску перед входом, но она стала невменяемой. Полицейский услышал спор и вмешался, когда женщина уже выкрикивала оскорбления в адрес персонала и клиентов. Покинуть заведение она отказалась, а когда он попытался вывести ее, стала вырываться, в результате чего он вынужден был прижать ее полу. Травм она не получила, от медицинского освидетельствования отказалась.

Ей предъявлены обвинения в хулиганстве, сопротивлению аресту, владении марихуаной.